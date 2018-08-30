В Крыму выбрали "автора" самого красивого и вкусного торта
В Крыму под занавес лета решили выбрать самый красивый и вкусный торт: на радость сладкоежкам в Симферополе состоялся региональный конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер».
Екатерина Жушко поедет в Тамбов.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Победителем стала Екатерина Жушко, которой теперь предстоит защищать честь крымских кулинаров на федеральном конкурсе в городе Тамбов.
Три лучших кондитера приняли участие в конкурсе.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Всего же в заключительном состязании республиканского этапа турнира силами мерялись три мастера-кондитера.
Вначале самые лучшие крымские кондитеры успешно ответили на вопросы строгого жюри и затем приступили к практике – приготовили замечательные пирожные и торты.
Десерт удался на славу!Фото: Виталий ПАРУБОВ
Всех участников состязания за старание и мастерство вознаградили денежными премиями.
За "золото" вручили 30 000 рублей, за "серебро" – 25 000 рублей, за "бронзу" – 12 500 рублей.