2018-08-30T13:55:03+03:00
Общество

В Крыму выбрали "автора" самого красивого и вкусного торта

Победитель конкурс «Лучший кондитер» поедет на всероссийское соревнование в Тамбов
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымским кондитерам есть чем порадовать сладкоежек.Крымским кондитерам есть чем порадовать сладкоежек.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В Крыму под занавес лета решили выбрать самый красивый и вкусный торт: на радость сладкоежкам в Симферополе состоялся региональный конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер».

Екатерина Жушко поедет в Тамбов. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Екатерина Жушко поедет в Тамбов.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Победителем стала Екатерина Жушко, которой теперь предстоит защищать честь крымских кулинаров на федеральном конкурсе в городе Тамбов.

Три лучших кондитера приняли участие в конкурсе. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Три лучших кондитера приняли участие в конкурсе.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Всего же в заключительном состязании республиканского этапа турнира силами мерялись три мастера-кондитера.

Вначале самые лучшие крымские кондитеры успешно ответили на вопросы строгого жюри и затем приступили к практике – приготовили замечательные пирожные и торты.

Десерт удался на славу! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Десерт удался на славу!Фото: Виталий ПАРУБОВ

Всех участников состязания за старание и мастерство вознаградили денежными премиями.

За "золото" вручили 30 000 рублей, за "серебро" – 25 000 рублей, за "бронзу" – 12 500 рублей.

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