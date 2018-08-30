2018-08-30T16:16:30+03:00
Общество

Мост над Евпаторийским шоссе в Симферополе откроют уже в сентябре

Новые схемы движения утвердят в начале следующего месяца
Степан ОСТИНОВ
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Полностью завершить работы на развязке планируют в декабре этого годаПолностью завершить работы на развязке планируют в декабре этого годаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Служба автомобильных дорог Крыма в середине сентября планирует открыть автомобильное движение по мосту на транспортной развязке, которую строят на Евпаторийском шоссе в Симферополе.

- Ориентировочно в середине сентября будет изменено движение на евпаторийской развязке. Будет открыто движение по путепроводу над Евпаторийской трассой, - рассказали КП-Крым в Госкомитете дорожного хозяйства Крыма.

Служба автодорог Крыма должна после 3 сентября предоставить новые схемы движения авто, после чего ее утвердят и опубликуют.

Напомним, строительство транспортной развязки в районе Евпаторийского шоссе началась в июне 2017 года. Генеральный подрядчик ООО «Дорожно-транспортная строительная компания». Стоимость контракта составляет 959 млн рублей. Завершить строительство планируется в декабре текущего года.

В районе строительства развязки с осени прошлого года и по настоящий момент периодически образуются серьезные пробки на Евпаторийском шоссе по обеим сторонам движения. В апреле этого года глава Крыма Сергей Аксенов поручил Службе автомобильных дорог Крыма контролировать трафик в районе развязки и не допускать сильных заторов.

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