"Выезжаю из Евпатории, а тут такой на встречку прет": над пробкой пролетел военный самолет
На видео, предположительно, запечатлели фронтовой бомбардировщик Су-24
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Над пробкой на въезде в Евпаторию пролетел реактивный военный самолет. Очевидцы сняли видео, запечатлевшее этот момент.
- Выезжаю из Евпатории, а тут такой на встречку прет, – подписал видео автор.
Известно, что военный аэродром находится в поселке Новофедоровка. Там базируется морская авиация Черноморского флота. А на видео, предположительно, запечатлели фронтовой бомбардировщик Су-24.
Самолет пролетел очень низко. . Предположительно это был бомбардировщик Су-24. Видео: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
Самолет предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, а также на низкой высоте.