2018-08-30T16:14:27+03:00
Общество

"Выезжаю из Евпатории, а тут такой на встречку прет": над пробкой пролетел военный самолет

На видео, предположительно, запечатлели фронтовой бомбардировщик Су-24
Надежда ДАЦЮК
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Над пробкой на въезде в Евпаторию пролетел реактивный военный самолет. Очевидцы сняли видео, запечатлевшее этот момент.

- Выезжаю из Евпатории, а тут такой на встречку прет, – подписал видео автор.

Известно, что военный аэродром находится в поселке Новофедоровка. Там базируется морская авиация Черноморского флота. А на видео, предположительно, запечатлели фронтовой бомбардировщик Су-24.

Самолет пролетел очень низко. . Предположительно это был бомбардировщик Су-24. Видео: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

Самолет предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, а также на низкой высоте.

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