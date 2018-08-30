2018-08-30T16:40:20+03:00
Общество

В Крыму 30% школ не оснащены системой пожарной безопасности

Эту проблему собираются решить за три года
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В первый класс 1 сентября пойдут 23 тысячи малышей.В первый класс 1 сентября пойдут 23 тысячи малышей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В течение трех лет все школы Крыма будут оснащены системами противопожарной безопасности. Пока что все необходимое оборудование установлено только в 70% учебных заведений.

- С начала 2014 года 373 школы оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией людей, - сообщил и. о. замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК Александр Козинец. – Еще в 60 школах закончили монтаж и ведутся пусконаладочные работы. Замечание есть по 212 школам. В основном это села Ленинского района, Керчи и несколько объектов в Ялте и Судаке. Устранять «прорехи» в системе противопожарной безопасности будут до 2021 года.

До этого времени в школах будут созданы пожарные дружины, кроме того, между сотрудниками распределят дополнительные дежурства, а также закупят больше огнетушителей.

До 28 сентября в школах проведут месячник безопасности, в рамках которого устроят тренировки по эвакуации, проведут инструктажи и уроки безопасности.

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