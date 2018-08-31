2018-08-31T08:29:53+03:00
Общество

Погода в Крыму на 31 августа: местами дожди и тепло до +32

Завершающий день лета выдался весьма комфортным
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Вода в Черном море прогрелась до +25°Вода в Черном море прогрелась до +25°Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 31 августа на Крымском полуострове весьма знойный день. Небольшие дожди лишь слегка окропят южный берег и запад полуострова. По сути, прогнозы синоптиков о жаре на ближайшие дни, оправдываются сполна.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха в светлое время суток 29…31º.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На западе Крыма столкнулись лоб в лоб две иномарки
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" в связи с ситуацией в Армянске
В Крыму 30% школ не оснащены системой пожарной безопасности
"Выезжаю из Евпатории, а тут такой на встречку прет": над пробкой пролетел военный самолет
Мост над Евпаторийским шоссе в Симферополе откроют уже в сентябре
В Крыму выбрали "автора" самого красивого и вкусного торта
В Симферополе запретили установку платежных терминалов на фасадах зданий
В Симферополе появилась улица Владимира Высоцкого
В Севастополе у пенсионера украли бензопилу
В Черном море корабль "уничтожил" подлодку
Погода в Крыму на 30 августа: днем жара до +34
Севастопольские чиновники обещают помочь владельцам домов на оползне «Учкуевский»
В аэропорту Симферополя уже более 100 человек побывали "тайными пассажирами"
В Армянске отремонтировали дорогу, ведущую к границе с Украиной
В Крыму на ремонт школ потратят больше 4 миллиардов рублей
Морпехи ЧФ расстреляли "противника", который "напал" на колонну бронетехники
Спасатели сняли с горы в Судаке скалолаза, которому стало плохо
Аксенов пообещал учесть мнение местных жителей при строительстве цементного терминала в Феодосии
Власти Крыма: Концентрация вредных веществ в воздухе Армянска не превышает норму
За кормежку лебедей в окрестностях Евпатории будут штрафовать