Погода в Крыму на 31 августа: местами дожди и тепло до +32

СЕГОДНЯ 05:50 2018-08-31T08:29:53+03:00

Вода в Черном море прогрелась до +25° Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 31 августа на Крымском полуострове весьма знойный день. Небольшие дожди лишь слегка окропят южный берег и запад полуострова. По сути, прогнозы синоптиков о жаре на ближайшие дни, оправдываются сполна.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха в светлое время суток 29…31º.