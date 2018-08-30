2018-08-30T19:41:08+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" в связи с ситуацией в Армянске

Проконсультироваться можно с 10 до 17
Анастасия ЖУКОВА
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В связи с неблагополучной экологической ситуацией на Севере Крыма межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю запустило "горячую линию", куда граждане могут обратиться с любыми интересующими их вопросами.

Звонить следует по телефонам:

+7(978) 91 91 144 – отдел санитарного надзора Межрегионального управления,

+7(978) 91 91 137 – территориальный отдел по Красноперекопскому и Первомайскому районам

Консультации проводятся с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45).

Напомним, жители города Армянск и соседнего села Перекоп в течение недели жалуются на плохое самочувствие: головную боль, тошноту, сыпь. Металлические предметы, оставленные на улице, за ночь покрываются слоем ржавчины. На огородах засыхают растения, на некоторых деревьях осыпаются листья.

Эксперты в настоящее время проводят проверку. В правительстве РК озвучили предварительные результаты: причина - испарения из кислотонакопителя химического завода "Крымский Титан", расположенного неподалеку от города.

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