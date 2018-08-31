На западе Крыма столкнулись лоб в лоб две иномарки

СЕГОДНЯ 09:32 2018-08-31T09:34:24+03:00

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Жуткое ДТП – лобовое столкновение двух легковых автомобилей, произошло сегодня ночью в окрестностях. Свидетели поделились в соцсетях фотографиями с места аварии.

Иномарки не подлежать ремонту. Фото: Николай Акишин/Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK

На снимках хорошо видно, что от автомобилей Daewoo Matiz и Daewoo Lanos осталось лишь груда покореженного железа.

- Два человека погибли на месте, четверо госпитализированы - трое в очень тяжелом состоянии могут не выжить, - сообщают очевидцы.

Шанса остаться невредимыми у водителя и пассажиров не было. Фото: Николай Акишин/Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK

Пользователи соцсетей активно делятся мнениями по обстановке на крымских дорогах.

- Страшно ездить на трассе сейчас, в лоб прут как паровоз, только успеваешь скорость сбрасывать и прижиматься правее...

- Быстрее бы уже закончилось лето и все благополучно уехали домой, а местным тоже совет: не ведите себя, как цари бессмертные! Из-за вас страдают и другие люди. Ну, раз так себя не жалко, разгонитесь и в столб! Куда все прутся, я не понимаю. Поняла одно: ну не привык еще наш народ к такому движению + дороги узкие, вот и бьются как мухи...

Официальной информации о происшествии пока нет.