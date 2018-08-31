Спасатели сняли с Ай-Петри двух туристов из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-31T12:55:22+03:00

Их эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения

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В крымских горах за сутки оказали помощь двум туристам. Информация о том, что требуется помощь, поступила на пульт спасателей 30 августа в 15.15. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Два человека находились в районе верхней станции канатной дороги «Ай-Петри», и не смогли самостоятельно спуститься со скалы.

- К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе 5 человек и 1 ед. техники, - уточнили в МЧС.

Пострадавшие оказались молодыми жителями Санкт-Петербурга, их эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. В медпомощи туристы не нуждались.