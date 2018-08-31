В Судаке многодетная семья отсудила свое право на бесплатную землю
В Судаке многодетная семья через суд добилась, чтобы чиновники снова внесли ее в списки на предоставление земельных участков.
- Установлено, что администрацией города Судака принято неправомерное решение об отказе многодетной семье во включении в очередь на получение бесплатно в собственность (аренду) земельного участка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Сотрудники прокуратуры Судака, проверяя выполнение закона о предоставлении земельных участков льготной категории граждан, нашли серьезные нарушения прав одной из многодетных семей.
В итоге прокурор города подал в местный суд иск о защите прав многодетной семьи.
Суд поддержал надзорный орган и обязал чиновников восстановить семью в очереди на дату подачи заявления.
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