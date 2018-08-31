В Черноморском районе Крыма катер насмерть задавил дайвера из Симферополя

СЕГОДНЯ 11:16 2018-08-31T11:16:55+03:00

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В прибрежных водах Черноморского района произошла трагедия – прогулочный катер не заметил дайвера и задавил его насмерть, когда тот внезапно вынырнул на поверхность.

Несчастье случилось в Оленевке, в районе детского пляжа «Шельф» - излюбленном месте для дайверов Крыма и всей России.

- Информация в службу спасения поступила 30 августа в 12.30. Как удалось установить, дайвер был один, он всплыл на поверхность и столкнулся с прогулочным катером, получив несовместнымые с жизнью травмы, - рассказали КП-Крым в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Спасатели искали тело несчастного под водой около 4 часов. Быстро удалось установить личность погибшего – им оказался 39-летний житель Симферополя.

В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют виновных в трагическом инциденте.