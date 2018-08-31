2018-08-31T11:16:55+03:00
Общество

В Черноморском районе Крыма катер насмерть задавил дайвера из Симферополя

Правоохранители проводят расследование
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: "Дайвинг в Крыму. Дайвинг барахолка"/ВконтактеФото: "Дайвинг в Крыму. Дайвинг барахолка"/Вконтакте
Изменить размер текста:

В прибрежных водах Черноморского района произошла трагедия – прогулочный катер не заметил дайвера и задавил его насмерть, когда тот внезапно вынырнул на поверхность.

Несчастье случилось в Оленевке, в районе детского пляжа «Шельф» - излюбленном месте для дайверов Крыма и всей России.

- Информация в службу спасения поступила 30 августа в 12.30. Как удалось установить, дайвер был один, он всплыл на поверхность и столкнулся с прогулочным катером, получив несовместнымые с жизнью травмы, - рассказали КП-Крым в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Спасатели искали тело несчастного под водой около 4 часов. Быстро удалось установить личность погибшего – им оказался 39-летний житель Симферополя.

В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют виновных в трагическом инциденте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ялте запретили охотиться до конца сентября
В Судаке многодетная семья отсудила свое право на бесплатную землю
Спасатели сняли с Ай-Петри двух туристов из Санкт-Петербурга
На западе Крыма столкнулись лоб в лоб две иномарки
Погода в Крыму на 31 августа: местами дожди и тепло до +32
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" в связи с ситуацией в Армянске
В Крыму 30% школ не оснащены системой пожарной безопасности
"Выезжаю из Евпатории, а тут такой на встречку прет": над пробкой пролетел военный самолет
Мост над Евпаторийским шоссе в Симферополе откроют уже в сентябре
В Крыму выбрали "автора" самого красивого и вкусного торта
В Симферополе запретили установку платежных терминалов на фасадах зданий
В Симферополе появилась улица Владимира Высоцкого
В Севастополе у пенсионера украли бензопилу
В Черном море корабль "уничтожил" подлодку
Погода в Крыму на 30 августа: днем жара до +34
Севастопольские чиновники обещают помочь владельцам домов на оползне «Учкуевский»
В аэропорту Симферополя уже более 100 человек побывали "тайными пассажирами"
В Армянске отремонтировали дорогу, ведущую к границе с Украиной
В Крыму на ремонт школ потратят больше 4 миллиардов рублей
Морпехи ЧФ расстреляли "противника", который "напал" на колонну бронетехники
Спасатели сняли с горы в Судаке скалолаза, которому стало плохо
Аксенов пообещал учесть мнение местных жителей при строительстве цементного терминала в Феодосии
Власти Крыма: Концентрация вредных веществ в воздухе Армянска не превышает норму
За кормежку лебедей в окрестностях Евпатории будут штрафовать