2018-08-31T12:44:46+03:00
Общество

В Ялте запретили охотиться до конца сентября

Высокий уровень пожарной опасности - одна из причин табу
Галина КОВАЛЕНКО
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Запрет действует по 30 сентября включительно.Запрет действует по 30 сентября включительно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В окрестных лесах Ялты до 30 сентября запретили охотиться на разных диких животных и птиц.

На сайте крымского правительства появилось соответствующее распоряжение. Указ о временном запрете охоты в охотничьих угодьях на территории городского округа Ялта завизировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В официальном документе написано: «Запретить осуществление любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории муниципального образования городской округ Ялта сроком до 30 сентября 2018 года включительно».

Причин для такого решения более чем достаточно, среди которых основные - высокий уровень пожарной опасности и забота о сохранение охотничьих ресурсов и безопасности объектов государственной охраны.

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