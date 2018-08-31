Под Судаком из покореженной в ДТП легковушки пришлось вырезать водителя

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-31T14:32:29+03:00

Жизнь мужчине не удалось спасти – он погиб на месте аварии

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Сегодня, 31 августа в окрестностях Судака произошла смертельная авария - утром возле села Дачное столкнулись два автомобиля «ЗАЗ» и «Volkswagen».

46-летнего водителя «ЗАЗ» пришлось «вырезать» из покореженного автомобиля с помощью специального нструмента. Спасти ему жизнь не удалось – водитель "Запорожца" погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

- Пострадавшему 22-летнему водителю автомобиля «Volkswagen» была оказана помощь в транспортировке до автомобиля скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Причины смертельной аварии на автодороге «Грушевка-Судак» сейчас выясняют эксперты.

Напоминаем, что в ночь с четверга на пятницу, на западе Крыма, в окрестностях города Саки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей - Daewoo Matiz и Daewoo Lanos.