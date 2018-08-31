Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил крымским полицейским нового руководителя
Сегодня, 31 августа в Симферополе министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил руководящему составу и сотрудникам Олега Торубарова. Генерал-лейтенанта полиции стал министром внутренних дел по РК Указом Президента РФ от 28 августа.
- МВД по Республике Крым – четвертый территориальный орган ведомства, которым он будет руководить. Такая ротация не случайна – под его началом вверенные коллективы добивались высоких результатов, - сказал Владимир Колокольцев. - Он знает, как правильно выстроить работу и нацелить личный состав на эффективное решение поставленных задач.
Министр выразил уверенность, что эти качества будут всецело востребованы и на новом месте службы - в Крыму.
Нужно отметить открытость нового министра - в мае Олега Торубарова признали самым медийным среди руководителей федеральных ведомств в Алтайском крае.