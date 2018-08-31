В аэропорту «Симферополь» идет реконструкция взлетно-посадочной полосы

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-31T17:20:31+03:00

Аэропорт получит новую полосу, которая сможет принимать все виды воздушных судов в любую погоду

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В аэропорту «Симферополь» начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Планируется модернизировать взлетно-посадочную полосу -1 (ВПП-1), которую не используют с начала 2000-х годов. Полосу удлинят на полкилометра - с 2 700 метров до 3 200 метров. После этого здесь смогут садиться судам типа Boeing-777-300ER и классом ниже.

Также в рамках проекта здесь установят новую радиомаячную систему, светосигнальное оборудование и построят новые рулежные дорожки.

- Реконструкция летной зоны ВПП-1 – это по сути строительство новой полосы на месте существующей. После завершения строительства аэропорт Симферополь получит вторую взлетно-посадочную полосу с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях, - рассказал гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Реконструкция полосы проходит в рамках Федеральной целевой программы.

По ФЦП в аэропорту также возведут новые вышки командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательные станции, новые контрольно-пропускные пункты и другие объекты.

На эти цели из федерального бюджеты выделено 11 миллиардов рублей.