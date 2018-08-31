В крепости Керчь пиротехники нашли и обезвредили свыше 35 тысяч бомб и снарядов

СЕГОДНЯ 17:13 2018-08-31T17:15:27+03:00

Работы по очистке исторического объекта продолжатся до 11 октября

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На протяжении нескольких лет идет разминирование крепости Керчь. И вот подведены итоги работы саперов летом.

- В этом году работа специалистов-пиротехников принесла ощутимый результат: сотрудниками обследован новый участок крепости общей площадью 289300 кв.м. , - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК. - Найдено 35730 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, патроны и даже авиационные бомбы.

Все боеприпасы обезврежены сотрудниками Специального морского отряда (г. Керчь) ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пиротехники делают все возможное, чтобы освободить уникальный исторический памятник фортификационного строительства от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной и сделать безопасным для туристов.

Работы по разминированию, начатые в этом сезоне 25 июля, планируется завершить 11 октября.