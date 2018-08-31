Крымские аграрии из-за засухи потеряли 4 миллиарда рублей дохода

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-31T19:07:45+03:00

При этом прямой ущерб оценивается в 237 миллионов рублей

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Земледельцам полуострова знойное и засушливое лето принесло ощутимые убытки. Общая сумма потерь - 4 миллиарда рублей дохода. Прямой же ущерб оценивается в 237 миллионов рублей.

- Несмотря на сложные погодные условия, в республике закончена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 548 тысяч га. - рассказали в Минсельхозе РК.

Всего земледьльцы намолотили 906 тысяч тонн пшеницы, гороха и других сельхозкультур.

На сегодняшний день пострадавшие от засухи предприятия подготовили необходимую документацию, которая была направлена в федеральный Минсельхоз - официальные бумаги уже прошли экспертизу.

- В настоящее время Минсельхозом России готовится распоряжение Правительства РФ о предоставлении финансовых средств Республике Крым для возмещения ущерба предприятиям, пострадавшим в результате ЧС. На сегодня по 47 предприятиям подтвержден ущерб в размере 67 млн рублей, - отметили в ведомстве.

В каком объеме и когда поступит денежная компенсация пока еще неизвестно.