В Крыму гибелью дайвера занялись следователи

СЕГОДНЯ 18:58 2018-08-31T18:58:25+03:00

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Начата доследственная проверка ЧП: 30 августа в районе села Оленевка Черноморского района в Черном море прогулочный катер столкнулся с дайвером.

Аквалангист, а им оказался 39-летний житель Симферополя, погиб на месте. Судно нанесло ему тяжелые травмы, которые и привели к летальному исходу.

- В настоящее время выполняются следственные действия и проверочные мероприятия, - сообщает пресс-служба ГС У Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Необходимо полностью разобраться в деталях трагедии, унесшей человеческую жизнь.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

Напоминаем, что несчастье случилось в районе детского пляжа «Шельф» - популярном месте среди любителей подводного плавания. Крымским спасателям потребовалось 4 часа, чтобы найти тело погибшего.