В Крыму гибелью дайвера занялись следователи
Начата доследственная проверка ЧП: 30 августа в районе села Оленевка Черноморского района в Черном море прогулочный катер столкнулся с дайвером.
Аквалангист, а им оказался 39-летний житель Симферополя, погиб на месте. Судно нанесло ему тяжелые травмы, которые и привели к летальному исходу.
- В настоящее время выполняются следственные действия и проверочные мероприятия, - сообщает пресс-служба ГС У Следственного комитета РФ по Республике Крым.
Необходимо полностью разобраться в деталях трагедии, унесшей человеческую жизнь.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.
Напоминаем, что несчастье случилось в районе детского пляжа «Шельф» - популярном месте среди любителей подводного плавания. Крымским спасателям потребовалось 4 часа, чтобы найти тело погибшего.