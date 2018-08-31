Аксенов: День знаний в Армянске и Красноперекопске можно проводить без опаски

СЕГОДНЯ 20:01 2018-08-31T20:08:54+03:00

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече по выбросам вредных веществ заявил, что для проведения Дня знаний в Армянске и Красноперекопске опасений нет.

В ходе совещания решено создать рабочую группу для выяснения возможных последствий для здоровья жителей Армянска и Красноперекопска от выброшенных веществ. В состав группы войдут ученые Российской академии наук и главы администраций Армянска и Красноперекопска.

- Все службы заявляют о том, что в воздухе вредных веществ для здоровья и для жизни нет, однако ситуация непростая: видно, что окисление и коррозия металлических предметов есть. Даже если нет прямых обращений в медучреждения большого количества граждан, данная ситуация может иметь какой-то отложенный эффект, то есть мы с вами должны поставить точку, - сказал Сергей Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что в понедельник на полуостров будут специалисты из РАН, которые и помогут принять решения, чтобы нормализовать ситуацию.

Напоминаем, что 28 августа в появилась информация о том, что жители Армянска жалуются на головную боль, сыпь и кашель. Окружающие их предметы покрыты слоем непонятной слизи. Выяснилось, что идет речь о химических выбросах.