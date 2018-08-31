На центральной площади Симферополя 1 сентября почтут память погибшего главы ДНР Захарченко

31 Авг. 23:03 2018-08-31T23:03:13+03:00

Александр Захарченко бывал в Крыму. Фото: страница Сергея Аксенова в Facebook

Акция будет продолжаться в течение всего дня

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В субботу, 1 сентября, на площади Ленина в Симферополе пройдет акция в память о погибшем главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко.

Акция начнется в 10.30. На площади установят портрет руководителя ДНР. Все желающие смогут в течение дня принести цветы и почтить память Захарченко.

Как сообщалось, в пятницу, 31 августа, глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко получил смертельные ранения в результате теракта в кафе "Сепар" в Донецке. Также получил тяжелые ранения его правая рука и казначей Александр Тимофеев ("Ташкент").

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования народу Донбасса.

- Возмущен злодейским убийством лидера Донецка. Это почерк террористического киевского режима, - написал Аксенов на своей странице в Facebook. - Александр Захарченко был моим другом, мужественным и бесстрашным воином, опытным и мудрым руководителем. В тяжелейших условиях войны делал все возможное для развития ДНР.

Глава Крыма выразил надежду, что и организаторы, и исполнители теракта не уйдут от ответственности.