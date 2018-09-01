Аксенов будет оспаривать украинские санкции в суде Киева

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-01T08:58:24+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов подал иск в суд Окружной Административный суд Киева и потребовал отменить санкции в отношении него. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина Крыма.

В частности, Аксенов требует отменить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.05.2018.

- В ходе защиты адвокатами установлено, что при включении Сергея Аксёнова в санкционный список были нарушены требования закона Украины «О санкциях», - отметили в адвокатском объединении «Могильницкий и партнеры», представляющем интересы главы РК.

Так, адвокаты отметили, что СНБОУ имеет право принимать решение о применении санкций только на основании предложений четырех государственных органов - СБУ, Нацбанка Украины, президента и Кабинета министров Украины.

- В ответ на адвокатские запросы, направленные в вышеперечисленные органы, были получены ответы, что ни один из этих органов не направлял соответствующих предложений по поводу наложения санкций в СНБОУ. Таким образом, требования Закона Украины «О санкциях» были нарушены, а санкции на Сергея Аксенова наложены безосновательно, - уверены адвокаты.

Кроме того, защитники подчеркивают, что государственные органы власти незаойлежной никак не могут определиться, гражданином какой страны является Аксенов. В уголовном деле прокуратуры он фигурирует как гражданин Украины, а вот решением Порошенко признан гражданином РФ.