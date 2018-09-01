Ученые из РАН изучат последствия выбросов химикатов в Армянске

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-01T11:33:17+03:00

Эксперты приедут на полуостров уже в понедельник

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В Крым приедет делегация экспертов из Российской академии наук, чтобы изучить ситуацию в Армянске и соседнем селе Перекоп, которые пострадали от выбросов химикатов в атмосферу. Об этом в ходе совещания сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, специалисты приедут на полуостров в понедельник, 3 сентября. Они помогут властям "принять решение, чтобы ситуацию нормализовать".

Напомним, в течение последней недели жители Армянска и Перекопа жалуются на плохое самочувствие. Металлические предметы за ночь ржавеют, поверхности покрываются неизвестным скользким веществом. Согласно предварительным выводам чиновников, источник выброса - кислотонакопитель местного химического завода "Крымский Титан".

Ученые из РАН войдут в состав рабочей группы для выяснения возможных последствий выброса.

- Данная ситуация может иметь какой-то отложенный эффект, - отметил Аксенов и поручил выяснить, какими могут быть последствия для здоровья граждан.