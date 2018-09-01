Мошенник по телефону "разводил" симферопольских пенсионеров, меняя голос

СЕГОДНЯ 16:57 2018-09-01T16:57:29+03:00

Играл то внука, то полицейского

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В Симферополе задержали 33-летнего мошенника из Керчи.

По данным следствия, предприимчивый мужчина звонил пенсионерам, представлялся родственником - сыном, внуком или братом. Жертв намеренно выбирал почтенного возраста - потому что более доверчивые.

- В ходе разговора он рассказывал о «беде», в которую попал их родственник. Затем артистичный мошенник, меняя голос, перевоплощался в полицейского, который требовал денег для разрешения конфликта, - рассказали в пресс-службе МВД.

Как только пенсионеры соглашались заплатить, он просил перевести определенную сумму на свой банковский счет.

Сотрудники полиции доказали причастность керчанина по меньшей мере к семи фактам мошенничества.

Задержанный во всем признался, суда будет ожидать в СИЗО.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" ( п. ч. 2 ст.159 УК РФ). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.