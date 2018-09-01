Мошенник по телефону "разводил" симферопольских пенсионеров, меняя голос
В Симферополе задержали 33-летнего мошенника из Керчи.
По данным следствия, предприимчивый мужчина звонил пенсионерам, представлялся родственником - сыном, внуком или братом. Жертв намеренно выбирал почтенного возраста - потому что более доверчивые.
- В ходе разговора он рассказывал о «беде», в которую попал их родственник. Затем артистичный мошенник, меняя голос, перевоплощался в полицейского, который требовал денег для разрешения конфликта, - рассказали в пресс-службе МВД.
Как только пенсионеры соглашались заплатить, он просил перевести определенную сумму на свой банковский счет.
Сотрудники полиции доказали причастность керчанина по меньшей мере к семи фактам мошенничества.
Задержанный во всем признался, суда будет ожидать в СИЗО.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" ( п. ч. 2 ст.159 УК РФ). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.