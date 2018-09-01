Возле Старого Крыма горит лес, его тушат 110 человек
Планируется привлечь и авиацию
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В районе горы Агармыш недалеко от города Старый Крым загорелся лес.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о возгорании лесной подстилки на территории Старо-Крымского лесничества поступило спасателям в субботу, 1 сентября, в 12.41.
Ориентировочная площадь пожара - 7 гектаров. К счастью, жертв и пострадавших нет.
В борьбе с огнем уже задействовали 110 человек и 23 единицы техники, в ближайшее время планируется привлечь авиацию.