Возле Старого Крыма горит лес, его тушат 110 человек

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-01T17:20:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе горы Агармыш недалеко от города Старый Крым загорелся лес.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о возгорании лесной подстилки на территории Старо-Крымского лесничества поступило спасателям в субботу, 1 сентября, в 12.41.

Ориентировочная площадь пожара - 7 гектаров. К счастью, жертв и пострадавших нет.

В борьбе с огнем уже задействовали 110 человек и 23 единицы техники, в ближайшее время планируется привлечь авиацию.