Роспотребнадзор исследует воздух в Армянске на содержание соляной кислоты

СЕГОДНЯ 08:51 2018-09-02T08:51:20+03:00

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Роспотребнадзор расширил количество исследуемых зягрязняющих веществ в Армянске, а также увеличил количество обора проб воздуха.

В частности, теперь эксперты отбирают пробы на содержание соляной кислоты в воздухе. Кроме того, планируется провести расчеты на содержание среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Пробы атмосферного воздуха берут ежедневно три раза в сутки, как в дневное, так и в ночное время.

- По результатам исследований концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают установленные гигиенические нормативы, - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что продолжает работать "горячая линия".

Как сообщалось, в Армянске и соседнем селе Перекоп жители страдают из-за выброса химикатов. Люди жалуются на головную боль, кашель, высыпания. Металлические предметы на воздухе моментально покрываются ржавчиной.