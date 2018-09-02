Севастопольский ОМОН «Беркут» отметил 25 лет со дня основания
Севастопольское подразделение спецназначения ОМОН «Беркут» отметили 25-ю годовщину со дня основания.
Отмечали дату в Доме офицеров Черноморского флота.
- Первый раз я познакомил с отрядом севастопольского "Беркута", когда прибыл в Южный округ на сдачу крапового берета. Та энергетика, тот внутренний стержень который я увидел, заставил меня задуматься. Видимо, это и есть элита, элита спецназа, – отметил первый замкомандующего Южным округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин.
В честь праздница в ДОФе организовали выставку новейшего вооружения и специальной аппаратуры. Гости могли познакомиться с саперным оборудованием, рациями, защитной экипировкой.
Познакомиться с вооружением росгвардейцев пришли ребята из "Юнармии". Фото: Денис Михайленко
Также в ходе торжественного собрания присутствующие почтили минутой молчания погибших на службе бойцов Росгвардии.