Севастопольский ОМОН «Беркут» отметил 25 лет со дня основания

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-02T10:44:01+03:00

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Севастопольское подразделение спецназначения ОМОН «Беркут» отметили 25-ю годовщину со дня основания.

Отмечали дату в Доме офицеров Черноморского флота.

- Первый раз я познакомил с отрядом севастопольского "Беркута", когда прибыл в Южный округ на сдачу крапового берета. Та энергетика, тот внутренний стержень который я увидел, заставил меня задуматься. Видимо, это и есть элита, элита спецназа, – отметил первый замкомандующего Южным округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин.

В честь праздница в ДОФе организовали выставку новейшего вооружения и специальной аппаратуры. Гости могли познакомиться с саперным оборудованием, рациями, защитной экипировкой.

Познакомиться с вооружением росгвардейцев пришли ребята из "Юнармии". Фото: Денис Михайленко

Также в ходе торжественного собрания присутствующие почтили минутой молчания погибших на службе бойцов Росгвардии.