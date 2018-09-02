В поселке Николаевка сгорел катер

СЕГОДНЯ 11:07 2018-09-02T11:07:48+03:00

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В курортном поселке Николаевка (Симферопольский район) сгорел катер, находившийся в море. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В пгт Николаевка сгорел катер!.Видео: Автопартнер Крым / ВКонтакте

По словам свидетелей, ЧП произошло 1 сентября примерно в 9:30. Катер находился вдали от берега, от него шел столб дыма.

Интернет-пользователи активно комментируют произошедшее:

- Это как монетку в воду кинуть, оставить, чтобы потом еще раз сюда вернуться, - шутит Владислав.

- Нормально зажгли, - отмечает Евгений.

- Школьники праздновали! - заявляет Леонид.

Официальной информации по происшествию пока нет.