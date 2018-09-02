Ночью в Крыму со скал сорвались две женщины

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-02T12:09:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в Крыму со склонов сорвались две женщины. К счастью, обеих удалось спасти.

Так, одна не удержалась на скале Дива в Симеизе. Спасатели получили сигнал в 3:53. Пострадавшую нашли на северном склоне, в труднодоступном месте. Женщина была без сознания. Ее сняли с Дивы с помощью альпинистского снаряжения и носилок, передали врачам, которые отвезли туристку в Ливадийскую городскую больницу.

Другая пострадавшая съехала вниз по сыпучему склону горы Аю-Даг. О ней сотрудникам "Крым-Спас" сообщили в 4:55. Любительницей путешествий оказалась жительница Симферополя. Ее тоже эвакуировали и доставили в Алуштинскую городскую больницу, передает пресс-служба МЧС по РК.