Аксенов и Поклонская приняли участие в церемонии прощания с главой ДНР

СЕГОДНЯ 18:33 2018-09-02T18:33:33+03:00

Из Крыма прибыла делегация чиновников и депутатов

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Глава Крыма Сергей Аксенов поучаствовал в церемонии прощания с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко.

Траурное мероприятие прошло в воскресенье, 2 сентября, в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Прощаться с главой ДНР из Крыма также прибыли сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Наталья Поклонская.

Приехали отдать последние почести Захарченко Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Казбек Тайсаев.

По состоянию на 12.00 2 сентября уже пришли порядка 200 тысяч человек.