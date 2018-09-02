Аксенов и Поклонская приняли участие в церемонии прощания с главой ДНР
Глава Крыма Сергей Аксенов поучаствовал в церемонии прощания с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко.
Траурное мероприятие прошло в воскресенье, 2 сентября, в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.
Прощаться с главой ДНР из Крыма также прибыли сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Наталья Поклонская.
Приехали отдать последние почести Захарченко Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Казбек Тайсаев.
По состоянию на 12.00 2 сентября уже пришли порядка 200 тысяч человек.