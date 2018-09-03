Украинец хотел провезти в Крым газовый пистолет и патроны

СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-03T09:48:32+03:00

Обнаруженные предметы изъяты для отправки на экспертизу

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На границе Крыма с Украиной сотрудники Погрануправления ФСБ по РК задержали гражданина с газовым пистолетом и патронами. Об этом сообщили в пресс-службе.

Так, в пункте пропуска «Арямянск» задержали 52-летнего гражданина Украины, который прибыл из Черкасс на машине марки «VOLKSWAGEN».

- В технологическом ящике под водительским сидением пограничники обнаружили предмет, внешне похожий на пистолет. При детальном изучении находки выяснилось, что кобура содержит предположительно газовый пистолет марки «Valter» и 6 патронов к нему калибром 9 мм, - уточнили в погрануправлении.

Кроме того, несколько дней назад в пункте пропуска «Перекоп» крымские пограничники обнаружили патроны к травматическому оружию. Их пытался провезти на территорию полуострова житель Днепропетровска.

Все обнаруженные предметы изъяты для отправки на экспертизу.