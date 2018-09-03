Крымчанка заработала 150 тысяч на обещании оформить российский паспорт иностранцу

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-03T11:48:29+03:00

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В Крыму задержали 23-летнюю девушку, которая брала деньги за обещаниями посодействовать в оформлении российского гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Девушка разработала план и обманом получала деньги, за якобы оказание им содействия в оформлении в органах миграционной службы России паспортов граждан Российской Федерации. Она обвиняется в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба.

Мошенница пообещала гражданину Узбекистана посодействовать в получении российского паспорта, зная, что он не имеет на это право на законодательном уровне. Она хотела получить вознаграждение в размере 150 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемая признала свою вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.