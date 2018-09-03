2018-09-03T12:53:36+03:00
Происшествия

В Керчи пять человек пострадали в ДТП

Машины сталкиваются друг с другом и врезаются в столбы
Галина КОВАЛЕНКО
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На улицах Керчи за выходные произошло две довольно серьезных аварии, в которых пять человек получили травмы различной тяжести.

Вечером, когда уже начало темнеть, на улице Войкова столкнулись две иномарки. Итог дорожно-транспортного происшествия – четверо пострадавших.

По сообщению ГУ МЧС России по Республике Крым на улице Войкова попал в аварию еще один автомобиль марки "Mercedes". Водитель этой иномарки не справился с управлением и врезался в троллейбусный столб. Столкновение было ощутимым и один человек получил травмы различной тяжести.

Почему произошло ДТП и кто виноват – на эти вопросы сейчас ищут ответы эксперты.

Авария же, которая случилась на днях в окрестностях Судака, унесла человеческую жизнь. Здесь возле села Дачное столкнулись два автомобиля «ЗАЗ» и «Volkswagen». Водитель "ЗАЗ" погиб на месте.

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