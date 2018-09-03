В Симферополе и пригородах ввели карантин из-за цветения амброзии

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-03T14:10:53+03:00

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В Симферополе и Симферопольском районе ввели карантин для ликвидации амброзии. Об этом сообщили в службе по земельному и фитосанитарному надзору РК.

Общая карантинная фитосанитарная зона составляет 345 га.

На время действия карантинного режима запрещается выращивать семена, вывозить почву за пределы границ очага. Вывозить подкарантинную продукцию, для которой характерно засорение амброзией, можно только по специальным сертификатам.

В службе по земельному и фитосанитарному надзору Республики напомнили, что при нарушении или ненадлежащем исполнение мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов граждане, должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности.

Напомним, в начале августа карантинный режим ввели в селах Ивановка, Денисовка, Дружное, Лазаревка Трудовского сельского поселения Симферопольского района общей площадью 316,3 га в связи с распространением амброзии.