Установка камер завершена. В Севастополе водителей-лихачей оштрафовали на 260 миллионов
В Севастополе нарушителей на дорогах ловят 118 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Каждый день электронные глаза ловят по 4 тысячи нарушителей. Общая сумма начисленных штрафов – около 260 миллиона рублей, количество вынесенных постановлений – около 670 тысяч.
- В эксплуатацию введены все 118 запланированных рубежей фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это позволит снизить уровень аварийности на дорогах, уменьшить количества дорожно-транспортных происшествий, автоматизировать работу по вынесению штрафов за соответствующие правонарушения и исключит возможного человеческого фактора при внесении постановлений, – уверен заместитель директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.
Он уточнил, что в городе определены еще 15 мест, где тоже планируют установить камеры.
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