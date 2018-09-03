2018-09-03T14:54:22+03:00
Общество

Установка камер завершена. В Севастополе водителей-лихачей оштрафовали на 260 миллионов

Каждый день в городе фиксируют около 4 тысяч нарушений ПДД
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Камеры фиксируют не только превышение скорости, но и остановку в неположенных местах.Камеры фиксируют не только превышение скорости, но и остановку в неположенных местах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе нарушителей на дорогах ловят 118 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Каждый день электронные глаза ловят по 4 тысячи нарушителей. Общая сумма начисленных штрафов – около 260 миллиона рублей, количество вынесенных постановлений – около 670 тысяч.

- В эксплуатацию введены все 118 запланированных рубежей фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это позволит снизить уровень аварийности на дорогах, уменьшить количества дорожно-транспортных происшествий, автоматизировать работу по вынесению штрафов за соответствующие правонарушения и исключит возможного человеческого фактора при внесении постановлений, – уверен заместитель директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

Он уточнил, что в городе определены еще 15 мест, где тоже планируют установить камеры.

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