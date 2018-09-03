2018-09-03T14:58:01+03:00
Общество

Завершение строительства трассы Дубки-Левадки перенесли на конец 2018 года

Продолжается суд с собственником, несогласным с условиями изъятия земельного участка
Надежда ДАЦЮК
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Строительство дороги хотели закончить в августе этого годаСтроительство дороги хотели закончить в августе этого годаФото: Надежда ДАЦЮК
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Сроки по завершению строительства объездной дороги Дубки-Левадки перенесли на конец года. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по дорожному хозяйству Крыма.

- По информации Службы автомобильных дорог РК, продолжается судебный процесс с собственником, несогласным с условиями изъятия земельного участка. Данный судебный процесс делает невозможным в ближайшее время проведение работ в районе путепровода Чистенькое - Трудолюбово. Кроме того, до конца не решены вопросы по переключению сетей газоснабжения, - пояснили в ведомстве.

Напомним, дорогу Дубки-Левадки протяженностью 9 километров с транспортной развязкой планировали закончить в августе 2018 года.

Объездное кольцо должно разгрузить городские магистрали от транзитного транспорта. Также оно сохранит дорожное покрытие в Симферополе.

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