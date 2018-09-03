В Севастополе в 2019 году газифицируют 372 многоэтажки
В Севастополе планируют газифицировать 372 многоквартирных дома.
- До конца текущего года необходимо завершить разработку проектно-сметной документации по всем 372 многоквартирным домам, подлежащим газификации в 2019 году, - сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Программа газификации будет готова в октябре. Если для этого понадобятся дополнительные средства, их выделят их резервного фонда.
Напомним, на проведение проектно-изыскательских работ по газификации правительство Севастополя выделило 53,5 миллиона рублей.
- На сегодняшний день уже завершена разработка проектно-сметной документации по газификации 50 многоквартирных домов, заключены контракты на строительно-монтажные работы по газификации 18 домов, - уточнил глава Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.