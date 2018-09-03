2018-09-03T15:36:27+03:00
Общество

В Севастополе в 2019 году газифицируют 372 многоэтажки

Разработку проектно-сметной документации завершат до января
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Программа газификации разработана до 2022 года.Программа газификации разработана до 2022 года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе планируют газифицировать 372 многоквартирных дома.

- До конца текущего года необходимо завершить разработку проектно-сметной документации по всем 372 многоквартирным домам, подлежащим газификации в 2019 году, - сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Программа газификации будет готова в октябре. Если для этого понадобятся дополнительные средства, их выделят их резервного фонда.

Напомним, на проведение проектно-изыскательских работ по газификации правительство Севастополя выделило 53,5 миллиона рублей.

- На сегодняшний день уже завершена разработка проектно-сметной документации по газификации 50 многоквартирных домов, заключены контракты на строительно-монтажные работы по газификации 18 домов, - уточнил глава Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

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