2018-09-03T18:57:48+03:00
Здоровье

В Севастополе привить от гриппа планируют 200 тысяч человек

Вакцинация завершится к 1 октября
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Обязательную прививку делают детям от 6 месяцев, учащимся школ и вузов, преподавателям, медработникам.Обязательную прививку делают детям от 6 месяцев, учащимся школ и вузов, преподавателям, медработникам.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе началась вакцинация против гриппа. Привить планируют больше 200 тысяч севастопольцев, из которых около 60 тысяч – дети.

- Массовая вакцинация населения завершится к 1 октября. На сегодняшний день в городе организовано 110 выездных бригад для охвата не только дошкольных учреждений, но и других предприятий города. Сотрудники медицинских учреждений здравоохранения постараются привить максимальное количество педагогов школ и дошкольных учреждений, - сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Напомним, по итогам прошлого года Севастополь оказался среди лидирующих регионов по вакцинации против гриппа. Привили 195 тысяч горожан или 45% от общего числа местных жителей.

Обязательную прививку делают детям от 6 месяцев, учащимся школ и вузов, преподавателям, медработникам, правоохранителям, продавцам, сотрудникам многофункциональных центров, министерств, администраций и других различных ведомств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт общежитий Крымского федерального университета закончат до ноября
В Севастополе признали фиктивным брак, заключенный за неделю до смерти молодожена
В Севастополе водителю стало плохо за рулем
Стало известно, на каких улицах Симферополя будет одностороннее движение с 8 сентября
В Севастополе в 2019 году газифицируют 372 многоэтажки
В Крыму до конца недели сохранится жара и опасность пожаров
Завершение строительства трассы Дубки-Левадки перенесли на конец 2018 года
Установка камер завершена. В Севастополе водителей-лихачей оштрафовали на 260 миллионов
В Симферополе и пригородах ввели карантин из-за цветения амброзии
В Керчи пять человек пострадали в ДТП
У жительницы Севастополя подружка украла золотых колечек и сережек на 50 тысяч рублей
Крымчанка заработала 150 тысяч на обещании оформить российский паспорт иностранцу
Украинец хотел провезти в Крым газовый пистолет и патроны
В Крыму 3 сентября до +33 градусов
Аксенов и Поклонская приняли участие в церемонии прощания с главой ДНР
Ночью в Крыму со скал сорвались две женщины
В поселке Николаевка сгорел катер
Севастопольский ОМОН «Беркут» отметил 25 лет со дня основания
Роспотребнадзор исследует воздух в Армянске на содержание соляной кислоты
Возле Старого Крыма горит лес, его тушат 110 человек
Мошенник по телефону "разводил" симферопольских пенсионеров, меняя голос
Ученые из РАН изучат последствия выбросов химикатов в Армянске
Аксенов будет оспаривать украинские санкции в суде Киева