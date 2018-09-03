В Севастополе привить от гриппа планируют 200 тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-03T18:57:48+03:00

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В Севастополе началась вакцинация против гриппа. Привить планируют больше 200 тысяч севастопольцев, из которых около 60 тысяч – дети.

- Массовая вакцинация населения завершится к 1 октября. На сегодняшний день в городе организовано 110 выездных бригад для охвата не только дошкольных учреждений, но и других предприятий города. Сотрудники медицинских учреждений здравоохранения постараются привить максимальное количество педагогов школ и дошкольных учреждений, - сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Напомним, по итогам прошлого года Севастополь оказался среди лидирующих регионов по вакцинации против гриппа. Привили 195 тысяч горожан или 45% от общего числа местных жителей.

Обязательную прививку делают детям от 6 месяцев, учащимся школ и вузов, преподавателям, медработникам, правоохранителям, продавцам, сотрудникам многофункциональных центров, министерств, администраций и других различных ведомств.