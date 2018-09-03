Ремонт общежитий Крымского федерального университета закончат до ноября

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-03T18:55:34+03:00

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В общежитиях Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского планируют закончить ремонт к концу октября. Об этом сообщил проректор по академической и административной политике КФУ Владимир Курьянов.

По его словам, работы находятся в разгаре.

- Мы очень надеемся, что подрядчик не сорвет сроки, потому что это создаст очень большие трудности для наших студентов. Если говорить о втором общежитии по адресу Беспалова, 45А, там полностью будут отремонтированы все санузлы, все комнаты, заменена мебель. Фасад был отремонтирован раньше, теперь очередь дошла до внутреннего ремонта, – рассказал Курьянов.

Также проректор отметил, что сейчас ремонтируют учебные корпуса в рамках подготовки помещений под лаборатории и аудитории.

По информации Курьянова, сейчас проходит косметический ремонт в Медакадемии.