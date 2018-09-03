Ремонт общежитий Крымского федерального университета закончат до ноября
В общежитиях Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского планируют закончить ремонт к концу октября. Об этом сообщил проректор по академической и административной политике КФУ Владимир Курьянов.
По его словам, работы находятся в разгаре.
- Мы очень надеемся, что подрядчик не сорвет сроки, потому что это создаст очень большие трудности для наших студентов. Если говорить о втором общежитии по адресу Беспалова, 45А, там полностью будут отремонтированы все санузлы, все комнаты, заменена мебель. Фасад был отремонтирован раньше, теперь очередь дошла до внутреннего ремонта, – рассказал Курьянов.
Также проректор отметил, что сейчас ремонтируют учебные корпуса в рамках подготовки помещений под лаборатории и аудитории.
По информации Курьянова, сейчас проходит косметический ремонт в Медакадемии.