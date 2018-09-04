В Симферополе отключат свет на 22 улицах

СЕГОДНЯ 08:19 2018-09-04T08:23:02+03:00

Энергетики будут проводить плановый ремонт с 08.00 до 17.00

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Сегодня, 4 сентября часть столицы Республики Крым будет временно обесточена.

Пресс-служба администрации Симферополя сообщает, что такие неудобства жителя города возникнут из-за связи ремонтных работ, которые проводит ГУП РК «Крымэнерго» с 08.00 до 17.00.

Свет на время пропадете по таким адресам, как: проспект Победы 117 – 133/1 (нечет); улицы - Карьерная 1 – 3, 3а (нечет); М. Рыбалко 2-54, 58-68 (чет), 1-69 (нечет); Дмитриева 8-70 (чет), 9-59 (нечет); Рождественская 1/11, 11-19, 19-43 (нечет), 18-44, 58-82, 134 (чет); Гридасова 2-10, 28 (чет) 9, 57, 41 (нечет); Черных 2-30 (чет), 1-29 (нечет); Белая 3а (нечет); Б. Айвазовских 52-62, 66-90 (чет), 43-51, 55-85(нечет); Сакская 2-16, 36-40, 34а (чет) 43-59, 61-63(нечет); Дунайская 1-17 (нечет) и 18(чет); Приветная 2-72 (чет), 1-67 (нечет); Уральская 21, 35-55 (нечет); Почтовая 2-66 (чет), 1-65 (нечет); Тракторная 34-42 (чет). и переулок Дунайский 2-12 (чет) и 3-17(нечет).

Вдобавок с 13.00 до 17.00 возможна «отключка» на улице Титова (нечет); Автомобильной, 2-18 (чет), 1-21 (нечет);, 2-18 (чет) и 3-17 (нечет); ул. Краснодарской, 42-94 (чет), 21-55 (нечет); ул. Сельвинского, 2-40 (чет), 1-43 (нечет), ул. Солдатской, 14-20 (чет) и 21-23 (нечет) и проезде Красногорский.