2018-09-04T11:26:52+03:00
Политика

300 военных связистов тренируются оборонять лагерь от диверсантов

Военнослужащие отрабатывают элементы боевой подготовки
Анастасия ЖУКОВА
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Подразделения связи армейского корпуса Черноморского флота подняли по тревоге и отправили на учебный полевой выход.

Во время учений военные потренируются разворачивать полевой лагерь в заданном районе, а также отработают обязательные элементы боевой подготовки: будут организовывать командный пункт связи, обеспечивать его резервными источниками и частотами связи, а также устанавливать устойчивую связь с назначенными объектами.

Кроме того, связистам придется охранять и оборонять лагерь от "вражеских" диверсионных групп.

В учениях принимают участие более 300 человек и более 40 единиц военной и специальной техники.

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