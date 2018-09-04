300 военных связистов тренируются оборонять лагерь от диверсантов
Военнослужащие отрабатывают элементы боевой подготовки
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Подразделения связи армейского корпуса Черноморского флота подняли по тревоге и отправили на учебный полевой выход.
Во время учений военные потренируются разворачивать полевой лагерь в заданном районе, а также отработают обязательные элементы боевой подготовки: будут организовывать командный пункт связи, обеспечивать его резервными источниками и частотами связи, а также устанавливать устойчивую связь с назначенными объектами.
Кроме того, связистам придется охранять и оборонять лагерь от "вражеских" диверсионных групп.
В учениях принимают участие более 300 человек и более 40 единиц военной и специальной техники.