Новый терминал аэропорта «Симферополь» принял 3 миллиона пассажиров

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-04T12:29:45+03:00

Чаще всего гости прилетают в Крым с детьми

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Новый терминал аэропорта «Симферополь» обслужил 3 миллиона пассажиров. Такое количество гостей прилетело на полуостров за последние четыре с половиной месяца.

- Чаще всего в Крым летают семьи с детьми. С 16 апреля 2018 года новый терминал обслужил более 412 328 детей в возрасте до 12 лет, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - В тройку лидеров по объему перевезенных пассажиров нового терминала аэропорта вошли авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», совместными усилиями они перевезли 1 643 412 пассажиров.

Напомним, новый аэровокзальный комплекс начал свою работу 16 апреля 2018 года. Аэропорт может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллионов пассажиров в год.

В аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале работают 16 эскалаторов и 28 лифтов.