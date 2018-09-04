2018-09-04T12:29:45+03:00
Общество

Новый терминал аэропорта «Симферополь» принял 3 миллиона пассажиров

Чаще всего гости прилетают в Крым с детьми
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Новый аэровокзал принимает пассажиров с 16 апреля 2018 года.Новый аэровокзал принимает пассажиров с 16 апреля 2018 года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Новый терминал аэропорта «Симферополь» обслужил 3 миллиона пассажиров. Такое количество гостей прилетело на полуостров за последние четыре с половиной месяца.

- Чаще всего в Крым летают семьи с детьми. С 16 апреля 2018 года новый терминал обслужил более 412 328 детей в возрасте до 12 лет, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - В тройку лидеров по объему перевезенных пассажиров нового терминала аэропорта вошли авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», совместными усилиями они перевезли 1 643 412 пассажиров.

Напомним, новый аэровокзальный комплекс начал свою работу 16 апреля 2018 года. Аэропорт может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллионов пассажиров в год.

В аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале работают 16 эскалаторов и 28 лифтов.

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