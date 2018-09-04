Стало известно, куда отвезут школьников из Армянска

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-04T13:31:22+03:00

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Школьников из Армянска распределят по детским оздоровительным лагерям Сакского района (в том числе – Евпатории) и Бахчисарайского района. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Напомним, детей вывозят из города в связи с неблагоприятной экологической обстановкой: эксперты обнаружили в воздухе превышение предельно допустимой концентрации вредных химических веществ.

- Детей отправят в оздоровительные лагеря, которые имеют все документы для работы с детьми, - подчеркнула Гончарова. – Дети будут отправлены со своими классными руководителями, со своими медиками, социальными педагогами со школ.

Министр отметила, что семьи разъединять не будут: если брат и сестра учатся в разных классах или даже в разных школах, они все равно поедут в одно и то же оздоровительное учреждение. То же самое касается учителей: если у преподавателя или медика, сопровождающего группу, ребенок учится в другой школе, то он отправляется в поездку вместе с мамой.

Как сообщалось, жители Армянска и соседнего Перекопа с 24 августа жалуются на проблемы со здоровьем, посторонний запах в воздухе. Металлические предметы покрываются ржавчиной. Согласно предварительным данным, виновник загрязнения – кислотонакопитель завода «Титан». Из-за жары пруд высох, и отходы химического предприятия начали испаряться.