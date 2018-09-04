В Армянске после выброса химикатов повторно взяли пробы воды, почвы и воздуха

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-04T14:36:00+03:00

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В Армянске после выброса в атмосферу химикатов повторно взяли лабораторные пробы воды, почвы и воздуха.

- Специалисты Роспотребнадзора повторно взяли лабораторные пробы воды, почвы и воздуха, они направлены в лабораторию Москвы, вечером мы ожидаем результаты исследований, - отметил вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

Напомним, в ночь на 4 сентября содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. Детей массово начали отправлять в санатории.

Армянск и Перекоп на севере Крыма задыхаются уже вторую неделю: жители жалуются на головную боль, кашель, высыпания. Металлические предметы, оставленные во дворе или просто рядом с открытыми окнами, моментально ржавеют. Предположительно, кислотонакопитель завода «Крымский Титан» является источником загрязнения воздуха. Работу завода приостановили на две недели.