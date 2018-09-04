2018-09-04T17:13:11+03:00
Общество

В Армянске из-за выброса химикатов в санатории отправят 2,6 тысячи школьников

К учебным заведениям пригнали 28 автобусов
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Армянске в начале учебного года объявили двухнедельные каникулы.В Армянске в начале учебного года объявили двухнедельные каникулы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Армянске стало известно число школьников, которых собираются на две недели отправить в крымские санатории на оздоровление.

- Общее число учащихся – 2600 человек. К отправке готовы 2300 учащихся, - сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

Дети собираются с чемоданами у школ. Оттуда отправляются автобусы в лагеря и санатории Евпатории, Бахчисарайского и Сакского района. 4 сентября планируют отправить 28 автобусов. Дошколят в лагеря начнут увозить 5 сентября.

- Дети отправляются со своими классными руководителями, медиками, социальными педагогами. Если у детей есть братья или сестры в других классах, их не будут разъединять – они попадут в один пансионат или оздоровительный лагерь. Если у учительницы ребенок учится в другой школе, их также направят вместе. Дети дошкольного возраста и первоклассники будут направлены в санатории со своими мамами, – отметила министр.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. Детей массово начали отправлять в крымские санатории, а деятельность завода «Крымским Татан» приостановили на 2 недели.

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