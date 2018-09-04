Аксенов о выбросе химикатов: Диверсий в Армянске не было

СЕГОДНЯ 17:32 2018-09-04T17:33:05+03:00

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Кислотонакопитель, в который завод «Крымский Тинат» сбрасывает химотходы, впервые за 47 лет пересох.

- В кислотонакопитель отходы сбрасывают с 1971 года. Площадь этого «озера» – 42 квадратных километра, объем – 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Никаких диверсий не было. Причина образования конденсата – в перепаде ночных и дневных температур. Концентрация превысила допустимые нормы только в ночное время, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что 3 сентября Роспотребнадзор взял пробы во всех детских садах и школах, нигде не обнаружили превышения допустимой концентрации.

Напомним, в Армянске детей 4 сентября массово начали отправлять в лагеря, а деятельность завода «Крымским Татан» приостановили на 2 недели.

- Повторюсь: решение о каникулах – это предупредительная мера, а не «эвакуация», как некоторые пытаются представить, - подчеркнул глава РК. - Каникулы в школах продлятся две недели.