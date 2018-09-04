Зима близко. Севастополь на 85% готов к отопительному сезону
Севастополь завершает подготовку к отопительному сезону.
- К отопительному сезону город готов на 85%, ресурсоснабжающие предприятия – на 95%. Все 132 котельные обеспечены необходимыми для работы ресурсами: горюче-смазочными материалами, мазутом, углем, – сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.
К центральной системе теплоснабжения в Севастополе подключено больше 3,1 тысячи многоквартирных домов.
В многоэтажках сейчас проводится замена отсекающих задвижек, затем запланирована промывка и опрессовка системы отопления, после выдаются акты о готовности дома.
Кроме того, проводится восстановительный ремонт тепловой изоляции, привести в порядок планируют 18 километров трубопроводов тепловых сетей.