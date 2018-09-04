Зима близко. Севастополь на 85% готов к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 18:38 2018-09-04T18:45:02+03:00

По нормативам котельные запускают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Севастополь завершает подготовку к отопительному сезону.

- К отопительному сезону город готов на 85%, ресурсоснабжающие предприятия – на 95%. Все 132 котельные обеспечены необходимыми для работы ресурсами: горюче-смазочными материалами, мазутом, углем, – сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

К центральной системе теплоснабжения в Севастополе подключено больше 3,1 тысячи многоквартирных домов.

В многоэтажках сейчас проводится замена отсекающих задвижек, затем запланирована промывка и опрессовка системы отопления, после выдаются акты о готовности дома.

Кроме того, проводится восстановительный ремонт тепловой изоляции, привести в порядок планируют 18 километров трубопроводов тепловых сетей.