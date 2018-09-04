Оперативники ФСБ поймали двух инспекторов ДПС на взятке

СЕГОДНЯ 18:53 2018-09-04T18:54:07+03:00

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Двух инспекторов ДПС ГИБДД из Ленинского района Крыма подозревают в получнии взятки по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Дело возбудили по материалам оперативных сотрудников ФСБ. По данным следствия, инспекторы, будучи на дежурстве, получили от местного жителя 14 тысяч рублей за то, что не будут составлять протокол об административном правонарушении: сотрудники ДПС поймали за рулем водителя, которого ранее лишили прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ)

Правоохранителям предъявили обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.