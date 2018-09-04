2018-09-04T18:54:07+03:00
Происшествия

Оперативники ФСБ поймали двух инспекторов ДПС на взятке

Нечистые на руку полицейские получили 14 тысяч рублей
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двух инспекторов ДПС ГИБДД из Ленинского района Крыма подозревают в получнии взятки по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Дело возбудили по материалам оперативных сотрудников ФСБ. По данным следствия, инспекторы, будучи на дежурстве, получили от местного жителя 14 тысяч рублей за то, что не будут составлять протокол об административном правонарушении: сотрудники ДПС поймали за рулем водителя, которого ранее лишили прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ)

Правоохранителям предъявили обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму водитель сбил полицейского и уехал
Следком возбудил уголовное дело по факту выброса химикатов в Армянске
Зима близко. Севастополь на 85% готов к отопительному сезону
Аксенов рассказал о вариантах борьбы с выбросами химикатов в Армянске
Аксенов о выбросе химикатов: Диверсий в Армянске не было
В Армянске из-за выброса химикатов в санатории отправят 2,6 тысячи школьников
После выброса химвеществ жители Армянска стали чаще обращаться к медикам
В Армянске после выброса химикатов повторно взяли пробы воды, почвы и воздуха
Стало известно, куда отвезут школьников из Армянска
Новый терминал аэропорта «Симферополь» принял 3 миллиона пассажиров
300 военных связистов тренируются оборонять лагерь от диверсантов
В Севастополе будут судить нечистого на руку чиновника
В Симферополе отключат свет на 22 улицах
Ремонт общежитий Крымского федерального университета закончат до ноября
В Севастополе привить от гриппа планируют 200 тысяч человек
В Севастополе признали фиктивным брак, заключенный за неделю до смерти молодожена
В Севастополе водителю стало плохо за рулем