2018-09-04T19:21:31+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело по факту выброса химикатов в Армянске

Кислотонакопитель химзавода пересох, и вредные вещества начали испаряться
Анастасия ЖУКОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса загрязняющих веществ в Армянске.

Дело открыли по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" (ч. 1 ст. 247 УК РФ).

- Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы проверки по факту выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в районе города Армянск Республики Крым, - сообщили в пресс-службе СКР. - В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на полное выяснение обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Армянске обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида. Он попадает в воздух из кислотонакопителя местного химического завода "Крымский Титан": пруд, куда предприятие сливает отходы, пересох из-за жары, и химикаты начали испаряться.

Работу завода по поручению правительства Крыма пока приостановили.

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