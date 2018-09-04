В Крыму водитель сбил полицейского и уехал
Сотрудник ДПС остановил автомобиль Chevrolet Lacetti и попросил предъявить документы. В ответ водитель наехал на полицейского - в самом что ни на есть прямом смысле этого слова.
Сбив блюстителя порядка, 31-летний водитель скрылся с места происшествия, а сотрудника ДПС с телесными повреждениями доставили в больницу.
- Установлено, что в 2018 году водитель автомобиля дважды привлекался к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - отметили в пресс-службе МВД по РК.
Сейчас в МВД проводят служебную проверку по данному факту. Материалы направят в Следственный комитет.