В Крыму водитель сбил полицейского и уехал

СЕГОДНЯ 19:31 2018-09-04T19:31:07+03:00

Мужчину дважды штрафовали за то, что он отказывался проходить тест на алкоголь

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Сотрудник ДПС остановил автомобиль Chevrolet Lacetti и попросил предъявить документы. В ответ водитель наехал на полицейского - в самом что ни на есть прямом смысле этого слова.

Сбив блюстителя порядка, 31-летний водитель скрылся с места происшествия, а сотрудника ДПС с телесными повреждениями доставили в больницу.

- Установлено, что в 2018 году водитель автомобиля дважды привлекался к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - отметили в пресс-службе МВД по РК.

Сейчас в МВД проводят служебную проверку по данному факту. Материалы направят в Следственный комитет.