Восемь крымских санаториев выделили места для оздоровления детей Армянска

СЕГОДНЯ 08:52 2018-09-05T08:54:04+03:00

Ребята смогут отдохнуть на Южном берегу и в Евпатории

Изменить размер текста: A A

В крымских санаториях подготовили 869 мест для размещения детей из Армянска. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Напомним, школьников и дошкольников вывозят из города на две недели из-за выброса вредных химикатов.

- Восемь курортно-оздоровительных учреждений откликнулись на призыв помочь детям из Армянска. Среди них евпаторийские и южнобережные здравницы «Чайка», «Бригантина», «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями», «Боброво», «Орленок», «Южнобережный», «Здравница», - уточнили в минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что учреждения полностью готовы принимать детей уже с 4 сентября. Больше всего мест выделил санаторий «Здравница» (Евпатория).

Также в минздраве добавили, что в центре Армянска будет круглосуточно работать аптека, где гражданам бесплатно выдадут ватно-марлевые повязки.