Капитан парусника «Херсонес» пойдет под суд за служебный подлог

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-05T10:51:21+03:00

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Капитан парусного учебного судна «Херсонес» пойдет под суд за служебный подлог.

По данным следствия, капитан подписал фиктивные справки о стаже работы на судне, где содержались сведения о прохождении плавательной практики на «Херсонесе», хотя получатели справок никакой практики на самом деле на паруснике не проходили. Следователи обнаружили девять таких справок с ложными сведениями.

Подлог выявили благодаря данным филиала ФГБУ «Администрация портов Черного моря» в г. Севастополе - там практиканты за указанный период не числятся. В ФГУП «Росморпорт» тоже подтвердили: эти девять человек не проходили практику на судне «Херсонес».

Преступление выявили сотрудники севастопольского линейного отдела полиции вместе с сотрудниками крымского управления ФСБ.

- В настоящее время устанавливаются иные аналогичные факты, а также обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – отметила официальный представитель СУ СК РФ по г. Севастополю Ольга Постнова.

Капитана подозревают в совершении служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ). Ему может грозить как крупный штраф или исправительные работы, так и лишение свободы на срок до двух лет.