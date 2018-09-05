Капитан парусника «Херсонес» пойдет под суд за служебный подлог
Капитан парусного учебного судна «Херсонес» пойдет под суд за служебный подлог.
По данным следствия, капитан подписал фиктивные справки о стаже работы на судне, где содержались сведения о прохождении плавательной практики на «Херсонесе», хотя получатели справок никакой практики на самом деле на паруснике не проходили. Следователи обнаружили девять таких справок с ложными сведениями.
Подлог выявили благодаря данным филиала ФГБУ «Администрация портов Черного моря» в г. Севастополе - там практиканты за указанный период не числятся. В ФГУП «Росморпорт» тоже подтвердили: эти девять человек не проходили практику на судне «Херсонес».
Преступление выявили сотрудники севастопольского линейного отдела полиции вместе с сотрудниками крымского управления ФСБ.
- В настоящее время устанавливаются иные аналогичные факты, а также обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – отметила официальный представитель СУ СК РФ по г. Севастополю Ольга Постнова.
Капитана подозревают в совершении служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ). Ему может грозить как крупный штраф или исправительные работы, так и лишение свободы на срок до двух лет.